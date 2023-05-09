وزير الخارجية: مصر لن تسمح لتعرض شعبها لأي نوع من الأضرار

كشف السفير سامح شكري وزير الخارجية، آخر تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن مصر تريد اتفاقا قانونيا ملزما يضمن حقوق مصر.



وأضاف سامح شكري، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن نعمل لحماية الأمن المائي المصري والمصالح المائية لكل مصر والسودان، متابعا أن الجانب الإثيوبي ذهب لأفكار شاذة، ومن الصعب الوصول لاتفاق بتعنت إثيوبي.



وتابع السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر لن تسمح لتعرض شعبها لأي نوع من الأضرار، ونواصل الحديث مع كل الأطراف في هذه الأزمة.

