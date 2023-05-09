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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وكالة الأنباء الفرنسية تعلن مقتل أحد صحفييها في باخموت بأوكرانيا

باخموت
باخموت

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد صحفيها بالقرب من مدينة باخموت بشرق أوكرانيا.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، قي تغريدة علي “تويتر”: “لقد شعرنا بالصدمة عندما علمنا بوفاة مراسل الفيديو في وكالة فرانس برس أرمان سولدين في شرق أوكرانيا اليوم”.

وذكرت وكالة “فرانس برس” نقلا عن زملائه الذين شهدوا الحادث أن سولدين قتل بنيران المدفعية على أطراف بلدة تشاسيف يار قرب باخموت.

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وسولدين واحد من عدة صحفيين معروفين قُتلوا منذ بداية الغزو الروسي الشامل، بما في ذلك المصور الصحفي في قناة فوكس نيوز بيير زاكريفسكي والمستشار أولكساندرا “ساشا” كوفشينوفا والصحفي والمخرج الوثائقي برنت رينو والمصور الصحفي ماكس ليفين.

باخموت فرانس برس وكالة الأنباء الفرنسية أوكرانيا تشاسيف يار

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