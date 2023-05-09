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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حكومة الاحتلال: لا حصانة لأي شخص يهدد أمن إسرائيل.. فيديو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إنه أصدر التعليمات لوزير الدفاع والجيش، للاستعداد لكل سيناريوهات التصعيد على مختلف الجبهات إذا لزم الأمر.

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وأضاف "نتنياهو" في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع وزير دفاعه، الذي نقلته "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أنَّه لا حصانة لمن يُهدد أمن إسرائيل وتقف إسرائيل متحدة اليوم ضد أي تهديدات محتملة.

وذكر رئيس حكومة الاحتلال، أنَّ المواجهة ستكون على أكثر من جبهة وجميع عمليات التصعيد لدى الفصائل ستواجه بحسم وقوة،

وكان الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، قال في وقت سابق لـ "القاهرة الإخبارية"، إنَّ شهداء القصف الإسرائيلي وصلوا مستشفيات قطاع غزة عبارة عن أشلاء ممزقة وجثث متفحمة، كما أن الإصابات كانت عبارة عن "بتر" في الأطراف السفلية والعلوية وحروق من الدرجة الثالثة.

وأضاف "القدرة"، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي أقدم على تنفيذ جريمته النكراء بكل ما أوتي من قوة، وأجبر أسرًا كاملة على الخروج من منازلها، مشيرًا إلى أن عدد شهداء الاعتداءات الإسرئيلية ارتفع إلى 13 شهيدًا وأصيب أكثر من 20 آخرين.

واستشهد 13 مواطنًا، وأصيب 20 على الأقل بجروح بينهم حرجة وخطيرة، فجر اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

الاحتلال الاسرائيلي القاهرة الإخبارية بنيامين نتنياهو حكومة الاحتلال الإسرائيلي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية

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