الخارجية تصعق حميدتي وعودة سوريا| سامح شكري: القضية السودانية عربية

السيسي على تواصل مستمر مع العديد من القادة الأفارقة فيما يخص الأزمة السودانية

القضية السودانية عربية ولا بد حل من خلال التفاعل العربي

أول رد من وزير الخارجية على تصريحات حميدتي ضد الطيران العسكري المصري

سامح شكري يصدم الجميع بشأن الأزمة السودانية

سوريا دولة عربية تعرضت لأزمة طاحنة وعقد كامل من الصراع



أطلق السفير سامح شكري وزير الخارجية، عدة تصريحات هامة في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:



أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على تواصل مستمر مع العديد من القادة الأفارقة فيما يخص الأزمة السودانية.



وأضاف سامح شكري، أننا نعمل على إعفاء الشعب السوداني من التداعيات السلبية المشكلة العسكرية في السودان، والرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تشاور تشاد وجنوب السودان في الأزمة السودانية.



أكد سامح شكري، وزير الخارجية، نريد العودة للحل السلمي وحوار بين الأطراف السودانية.



وأضاف سامح شكري، أن في الوقت الحالي الحل هو وقف اطلاق النار وعمل ممرات أمنة ورعاية دول أخرى في الأزمة السودانية.



وتابع السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن نعمل من خلال الحوار على تجيب الأضرار التي تلحق بالمدنيين الأبرياء في السودان.



وأشار السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إلى أن كل الجهود والتشاروات في جدة هدفها حماية المواطنين الأبرياء في السودان، وهناك تكامل وثيق بين مصر والسودان في حل الأزمة السودانية.



أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن القضية السودانية هى قضية عربية، ولا بد حل من خلال التفاعل العربي.



وأضاف سامح شكري، أن تربح بكل الجهود المخلصة التي تؤدي لنتائج إيجابية للأزمة السودانية، لافتا إلى أن طبيعة الصراع في السودان داخلي.



وتابع السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن لا بد من التعامل مع الأزمة بعيدا عن التدخلات الخارجية والتأثيرات التي تسعى لمصالحها، لافتا إلى أن مصر ترى أن الأزمة السودانية داخلية.

رد الخارجية على حميدتي



رد السفير سامح شكري وزير الخارجية، على تصريحات حميدتي رئيس الدعم السريع في السودان بأن الطيران المصري يقصف مواقع تابعة لهم.



وقال سامح شكري، إن كان في نوع من عدم التدقيق تحت ضوء ضغوط المشهد السوداني.



وأضاف السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن الدور المصري في السودان معاون، وميسر من أجل صالح كل الأطراف السودانية.

رد السفير سامح شكري وزير الخارجية، على سؤال بشأن مستقبل الأزمة السودانية، والوصول لحل قريب للأزمة بين الجيش السوداني والدعم السريع.



وقال سامح شكري، إن نأمل في حل للأزمة ولكن الأمور تسير الى استمرار التشبث وعدم الوصول إلى نقطة توافق.



وتابع السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن الأمور لا تسير بالوتيرة التي نتمناها.



علق السفير سامح شكري وزير الخارجية، على عودة دولة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن هذا الأمر تم داخل جامعة الدول العربية.



وأضاف سامح شكري، إن عندما زرت دمشق والتقيت الرئيس السوري بشار الأسد تحدثت عن تأكيد المسار الملائم وتنفيذ قرار مجلس الأمن.



وتابع السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن تحدثنا عن النازحين السوريين، وعودتهم إلى وطنهم كما تم التواصل مع الأردن والسعودية ومجلس التعاون الخليحي في هذا الأمر.



وأكمل السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن الأزمة السورية قضية عربية يتم التعامل معها في إطار عربي في ظل جمود التحركات الدولية.

كشف السفير سامح شكري وزير الخارجية، أخر تطورات أزمة سد النهضة الاثيوبي، مشيرا إلى أن مصر تريد اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق مصر.



وأضاف سامح شكري، أن نعمل لحماية الامن المائي المصري والمصالح المائية لكل مصر والسودان، متابعا أن الجانب الإثيوبي ذهب أفكار شاذة، ومن الصعب الوصول لاتفاق بتعنت اثيوبي.



وتابع السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر لن تسمح بتعرض شعبها لأي نوع من الأضرار، ونواصل الحديث مع كل الأطراف في هذه الازمة.