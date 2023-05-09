بعد فيلم كليوباترا.. خبيرة أثرية: ملامح المومياوات ليس لها علاقة بالبشرة السمراء

أكدت الدكتور سامية المرغني، مديرة عامة لمركز البحوث والصيانة الآثرية بالمجلس الأعلى للآثار سابقا، والخبيرة الأثرية، أنهم في "كليوباترا نتفليكس" اعتمدوا على الجهل الخاص بخصوص ما يرسم على الجدران ومعاني اللوحات، مشددة على أنه لا يجب أن نركز على موضوع البشر، حيث إن الأفارقة ليسوا من هم بشرته السوداء فقط.

وأشارت "المرغني"، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك مومياوات ملامحها وشكل الجمجمة والأنف والعين تأكد أنهم ليسوا زنوج أو اصحاب بشرة سوداء، كما أن أجمل شعر وأبهر الجميع يعود للملكة "تي" وظهر في مشاهد نقل المومياوات.

وأوضحت أننا لا نتعالى على الزنوج ولا على البشرة السوداء، لكن المصريين القدماء هم من صنعوا هذه الحضارة وليس الزنوج، كما أن القياسات هي أهم من البشرة، مشددة على أن التغير في الشكل هو للتكيف مع البيئة.