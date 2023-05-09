بسبب غزة.. الإمارات وفرنسا والصين يدعون لاجتماع عاجل لمجلس الأمن

دعت دولة الإمارات العربية العضو غير الدائم في المجلس وفرنسا والصين العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى عقد اجتماع عاجل مغلق لمجلس الأمن، يوم غد الأربعاء، لبحث التطورات في قطاع غزة.

وقال حساب بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة على "تويتر": "دعت دولة الإمارات وفرنسا والصين مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ مغلق بعد ظهر يوم غدٍ الأربعاء لبحث التطورات المقلقة في قطاع غزة".

وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، الغارات الإسرائيلية على غزة، والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين الأبرياء.

ودعت الإمارات قوات الإحتلال إلي وقف التصعيد والامتناع عن خطوات تفاقم التوتر بالمنطقة. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وشنت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عدوانا على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 15 مواطنا، بينهم 4 نساء و4 أطفال.