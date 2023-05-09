لرفع معدلات التركيز.. أسوان يعسكر في الإسماعلية

وافق مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الدكتور الشافعى صالح على طلب لجنة الكرة والمدير الفنى أيمن الرمادى، بإقامة معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية لفريق الكرة الأول لمدة ثلاثة أيام من 9 - 11 مايو .

وجاء طلب المدير الفنى لمواصلة الاستعداد لمباريات الأسابيع الأخيرة لبطولة الدورى لرفع معدلات التركيز لدى اللاعبين، والعمل على تجهيز كل عناصر القائمة دفاعيا وهجوميا بعد ظهور الكثير من اللاعبين بشكل مميز فى مباراة الدورى الأخيرة والفوز على المصرى والأداء القوى أمام الداخلية بكأس مصر .



ومن المقرر أن يؤدى أسوان تدريباته على فترتين صباحا ومساء بملعب فندق الإقامة دون خوض لقاءات ودية، ويسعى الجهاز الطبى على تجهيز وتأهيل المصابين محمد عطوة وإسلام صلاح وديلسون كامونى .