مفاجأة أوبو للمستخدمين في 2023 .. موبايل بمواصفات فائقة

يبدو أن شركة أوبو الصينية ستكشف عن أكبر مفاجأة لها هذا العام وذلك خلال الأسابيع المقبلة، حيث أفادت عدد من التقارير أن الشركة ستصدر واحد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية، حيث سيضم الهاتف مواصفات قياسية قد تكون الأحسن على الإطلاق من قبل الشركة.

وبحسب موقع Gizmochina فإن شركة أوبو ستطلق هاتف Reno 10 Pro Plus سيحتوي على تصميم أنيق للغاية، وعدد كبير من الميزات المحسنة سواء في الشاشة أو الكاميرا والتي تأتي بقدرات غير مسبوقة مع بطارية كبيرة ومعالج يقدم أداء مميزا.

Reno 10 Pro Plus

وسيتوفر هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus بلونين رئيسيين هما : الذهبي والبنفسجي، كما سيحصل على لون جديد وهو اللون البيج، وسيضم وحدة كاميرا خلفية بيضاوية الشكل حيث تكشف الصور عن وحدة كاميرا مزدوجة اللون ، حيث يكون الجزء الأول أسود ويحتوي على اثنين من الكاميرات ، بينما النصف السفلي باللون الفضي وتحتله كاميرا زوم .

وسيكون زر التحكم في الصوت على اللوحة اليمنى ، أعلى زر الطاقة مباشرةً ، بالإضافة إلى ذلك ، تكشف الصورة عن اللوحة الجانبية للهاتف وهي فضية ويمكن أن تكون إطارًا معدنيًا ، وشبكة مكبر الصوت على اللوحة الجانبية السفلية.

Reno 10 Pro Plus

وسيأتي هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus بشاشة منحنية مقاومة للمياه والغبار من نوع OLED قياس 6.74 بوصة تعمل بجودة 1.5K ومعدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش على شكل ثقب صغير في أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

وسيقدم هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus كاميرا رئيسية بمستشعر من تصنيع شركة سوني Sony IMX890 مع ميزة OIS بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا بعدسة عريضة دقة 8 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 64 ميجابكسل حيث تستخدم العدسة المقربة نفس تقنية سلسلة Find X6 وتعد بأداء ممتاز في الإضاءة المنخفضة، أمع كاميرا أمامية دقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وسيعمل هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus بمعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية مع ذاكرة عشوائية سعة 6 و 8 جيجا بايت رام وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13 ، وبطارية سعة 4700 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات.