ارقد في سلام أيها النبيل.. الجماعة الصحفية تبكي رحيل محمود بكري

خيمت حالة من الحزن على الوسط الصحفي عقب الإعلان عن وفاة الكاتب الصحفي والنائب البرلماني محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، عقب صراع مع المرض.

وفاة الصحفي محمود بكري

وكان الكاتب الصحفي محمود بكري يعاني من أزمة صحية جعلته يلازم سرير المرض داخل مستشفى السلام الدولي لمدة 70 يوما، قبل أن يرحل عن عالمنا اليوم الأربعاء داخل مستشفى المعادي العسكري، الذي دخلها عقب تأخر حالته.

وجرى إدخال بكري إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى العسكري، حيث كان يعالج من الالتهاب الرئوي والخلل بالجهاز المناعي، قبل وفاته.

وأعلن الكاتب الصحفي والنائب البرلماني، مصطفى بكري وفاة شقيقه قبل قليل قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت على أكثر من 70 يومًا".

وأضاف بكري - خلال تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه "سيُشيع الجثمان الطاهر لشقيقه ببلدته الحبيبه (المعنا - بندر قنا) عصر اليوم بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدّد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة".

واختتم بكري: رحم الله أخي العزيز وغفر له ما تقدّم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ونعى عدد كبير من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وزملاء المهنة الكاتب الصحفي محمود بكري، حيث كتب جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين على صفحته بفيسبوك، قائلا: توفي إلى رحمة الله تعالي الزميل والصديق العزيز الكاتب الصحفي محمود بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشيوخ، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته ولأسرته ولنا جميعا الصبر والسلوان، خالص العزاء للأسرة الكريمة"،

خالد البلشي ينعى بكري

ونعى الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الراحل، قائلا: "البقاء لله، وفاة الكاتب الصحفي محمود بكري رئيس تحرير الأسبوع بعد صراع مع المرض، ربنا يرحمه ويغفر له ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وخالص العزاء لأسرته".

من جانبه نعى محمد الجرحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، النائب محمود بكري، حيث كتب على صفحته بفيسبوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الكاتب الصحفي والنائب محمود بكري في ذمة الله، أرجوكم تدعوله، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله".

ونعى الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار الراحل، قائلا: "لا اله الا الله رحم الله الصديق العزيز محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، اللهم تغمده بواسع رحمتك وخالص العزاء الصحفي والإعلامي الكبير النائب مصطفى بكري والأسرة الكريمة".

كما نعاه حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، قائلا: "في جنة الخلد الكاتب الصحفي الكبير وعشرة العمر الأستاذ محمود بكري، تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله والأسرة الصحفية الصبر".

ونعى الدكتور محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور الراحل، قائلا: "اللهم أشمله برحمتك وألهم أهله القدرة على الصبر لتحمل فراقه في رحمة الله أيها النبيل الكاتب الكبير محمود بكري في معية الله".