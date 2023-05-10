صفر في كل حاجة.. نجم الزمالك السابق يفتح النار على سامسون

علّق طارق السيد، نجم الزمالك السابق، على أداء سامسون أكينولا، مهاجم الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب طارق السيد: "صفر فى كل حاجة بصراحة".

ويذكر أنه قد أكد الإعلامي محمد شبانة، أن البنيني سامسون اكينولا مهاجم الزمالك لن يشارك مُجددًا مع الفريق الأبيض، بعد ما حصل على فرصة في لقاء بروكسي ولم يظهر طوال اللقاء.

وقال “شبانة” في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "سامسون لم يقدّم أي شيء طوال اللقاء، وأعتقد أن رحيله عن الفريق بات مؤكدًا بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف: "نفس الأمر بالنسبة للمغربي بلحاج، كان من المفروض أن يقدم أداءًا جيدًا، لكي يجبر مسئولي الزمالك على ضمه نهائيًا من أسوان".

وواصل: "هناك لاعبون حصلوا على الفرصة من جانب أوسوريو، ورغم ذلك بعضهم لم يقدم أي شيء يذكر".