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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة بجنين

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

استشهد فجر اليوم الأربعاء، مواطنان وأصيب ثالث بجروح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة قباطية، جنوب جنين.

وحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، قال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين في الحي الغربي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافوا أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة بوابل من الرصاص في أحد شوارع البلدة، ما أدى إلى استشهاد شابين، وإصابة ثالث بجروح.

يأتي ذلك بالتزامن مع شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر الثلاثاء، هجوم عسكري على قطاع غزة المحاصر، مما أسفر عن وقوع 15 شهيدًا بينهم أطفال ونساء كما أن من بينهم أيضًا ثلاثة قادة عسكريين بارزين من حركة الجهاد الإسلامي وحوالي 22 جريحًا بينهم حالات حرجة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن إسرائيل أطلقت اسم «السهم الواقي- درع وسهم» على عملية قصف قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مسئولين إسرائيليين أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمر المؤسسة الأمنية، بعد القصف الصاروخي من غزة الثلاثاء الماضي، بتجهيز خطة للعودة لعمليات الاغتيال بغزة.

فيما طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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