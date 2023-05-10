الجزائر: صادرات مواد البناء بلغت 1.3 مليار دولار خلال 2022

أعلن وزير التجارة الجزائري، الطيب زيتوني، أن صادرات بلاده من مواد البناء بلغت خلال العام الماضي حوالي 3ر1 مليار دولار، بنسبة ارتفاع ناهزت 56 بالمائة مقارنة بعام 2021.

وأوضح الوزير الجزائري، خلال اللقاء الذي جمعه أمس /الثلاثاء/ بالمصدرين الجزائريين في مجال مواد البناء، أن الجزائر صدرت العام الماضي 18ر12 مليون طن من مواد البناء بقيمة تقارب 3ر1 مليار دولار، مقابل 567 مليون دولار في 2021.

وأضاف أن مواد البناء مثلت أهم صادرات الجزائر غير النفطية خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن قضبان الحديد والصلب في مقدمة مواد البناء المصدرة، ثم يأتي الأسمنت.

وأشار وزير التجارة الجزائري إلى أن بلاده تحتل المرتبة 14 عالميا في تصدير الأسمنت، حيث صدرت هذه المادة إلى نحو 62 بلدا في العام الماضي، من بينها 22 بلدا إفريقيا، وستة بلدان عربية.