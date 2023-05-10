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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يسجل كل ما تقوله بدون إذنك..  "ميكروفون" WhatsApp  يعرض ملياري مستخدم للخطر

WhatsApp
WhatsApp

 

أصبح تطبيق "واتس آب" هو تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شيوعا وشعبية في العالم بفضل إمكانياته ومميزاته الرائعة التي تتطور من شهر لآخر.

ولكن تطبيق الدردشة المملوك لشركة  ميتا  Meta أصبح في دائرة الضوء خلال الآونة الأخيرة شائع بسبب المخاوف الأمنية ووجود خلل برمجي Bug في عمل الميكروفون المدمج في التطبيق، وبالتالي الرسائل الصوتية لأكثر من ملياري مستخدم نشط في خطر.

اكتشف مهندس في شركة تويتر Twitter هذا الخلل للمرة الأولى مع هاتف جوجل بيكسل 7 برو،  Pixel 7 Pro

وخلال الفترة الماضية، أبلغ العديد من المستخدمين عن خطأ في التطبيق يسمح بتشغيل الميكروفون حتى بعد إغلاق التطبيق. 

تم تسليط الضوء على المشكلة من قبل مهندس Twitter الذي لاحظ حدوثها على هاتف Pixel 7 Pro. 

يبدو أن الخطأ يؤثر على عدد كبير من أجهزة أندرويد بما في ذلك طرازات سامسونج Samsung وبيكسل Pixel المختلفة وغيرها من الطرازات العاملة بنظام تشغيل أندرويد.

هذا العيب التقني والخلل المعلوماتي يعرَّض بيانات مليارات المستخدمين للخطر الذين يقلقون بالفعل بشأن خصوصيتهم وأمانهم. في العديد من هذه التقارير ، تم رصد تفعيل الميكروفون من خلال لوحة تحكم الخصوصية في Android وكذلك من خلال إشعار النقطة الخضراء المرئي على شريط حالة أندرويد. هذا يعني أنه حتى مع إغلاق التطبيق لا يزال الميكروفون يقوم بأداء عمله ومن المحتمل أن يسجل محادثاته دون علمه أو موافقته.

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استجابت إدارة  واتس آب  WhatsApp لهذه التقارير من خلال الزعم بأن المشكلة تكمن في نظام التشغيل ذاته وليس التطبيق وبالتالي خطأ في Android وطريقة إسناده المعلومات في لوحة معلومات الخصوصية وبدورها طالب ميتا من جوجل Google إجراء مزيد من التحقيق بشأن هذا الخلل الخطير. 

إيلون ماسك

من جانبه علق إيلون ماسك على هذا الخلل البرمجي في واتس آب وكتب في تغريدة له بأن شركة ميتا غير جديرة بالثقة، متهما إياها بأنها السبب في مشكلة الميكروفون.

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