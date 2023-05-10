أسعار الذهب العالمية اليوم قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، في ظل انتظار المتعاملين لبيانات التضخم الأمريكية المقررة في وقت لاحق اليوم، مما قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية الصادرة عن المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 02:01 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2032.86 دولار للأوقية (الأونصة) وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2041.50 دولار للأوقية.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم ارتفاعا بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي في أسعار المستهلكين الأساسية لشهر أبريل نيسان.

وتراهن الأسواق حاليا بنسبة 83 بالمئة على أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يونيو حزيران.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ويراقب المستثمرون عن كثب التطورات المحيطة بسقف الدين الأمريكي.

