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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العرب.. منتخب مصر للكرة الشاطئية يستعد لمواجهة نظيره السوداني

منتخب مصر للكرة الشاطئية
منتخب مصر للكرة الشاطئية

يستعد منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفي لطفي  للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب للكرة الشاطئية المقرر إقامتها غدا الخميس في السعودية .

ويواجه منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي لمواجهة نظيره منتخب السودان بعد غد الجمعة في افتتاحية لقاءات فراعنة الشاطئية فى كأس العرب بالسعودية.

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وتضمنت قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب فى السعودية كل من: 

 
 زيزو الصباح 
محمد السيد
 ابراهيم حسن
مصطفي سمير 
مصطفى أحمد
حسان محمد
مصطفى صاصا
هيثم كوستا
أحمد إيشا
إسماعيل بهجت
عبدالرحمن الشافعى
 محمد عبدالنبى لوحا 

 الحسينى طه
  

الجهاز الفني 
مصطفي لطفى مدير فني
أحمد أبو سريع مدرب عام
محمد فوزي مدرب حراس مرمى
د. عباس حسنين علاج طبيعي وتدليك
د. محمد أكمل طبيب
محمد منجي مدير المنتخب

 

حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفني للمنتخب ، فوزا على نظيره السعودى فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما في ينبع بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

أحرز الأهداف كل من حسان محمد هدفين ومحمد عبدالنبى هدفين وعبدالرحمن حسن "توتو" هدف، وسبق وحقق المنتخب فوزا على منتخب الإمارات ودياً أيضا قبل السفر إلى السعودية مباشرة بضربات الجزاء بنتيجة ٤ /٣ بعد انتهاء المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق . 
وكرر منتخب مصر للكرة الشاطئية فوزه في المباراة الودية الثانية أمام السعودية استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب التي ستنطلق غدا الخميس.

وتغلب منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي على نظيره منتخب الأخضر السعودي في الودية الثانية بين المنتخبين بنتيجة 2/5 قبل إنطلاق البطولة الخميس القادم

ويضم الجهاز الفني المعاون لمنتخب الشاطئية كلا من أحمد أبو سريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى ،و الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبي، عباس حسانين مدلك ، محمد منجى مديرًا إداريًا، واسلام شاكر مدير المهمات.
وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب التي ستقام في السعودية عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية للبطولة ،وتضم  منتخبات عمان وفلسطين والسودان.
 

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