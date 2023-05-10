اعرف سعر ومواصفات جوال موتورولا Motorola Moto G23 في الإمارات

تطرح شركة موتورولا عدد من الجوالات التي تتميز بتحملها العوامل الخارجية الشاقة والعمر الطويل كما أنها من أسهل الجوالات في التصليح، واحدا من أفضل أجهزتها متوسطة المدى، بسعر معقول وإمكانيات عالية متوافقة جدا مع فئته هو جوال موتورولا موتو جي 23 ثنائي الشريحة.

يتوفر جوال موتورولا موتو جي 23 في المتاجر الرقمية بالإمارات بسعر 658 درهم إماراتي، مع إصدار الذاكرة وسعة التخزين 8GB رام و 128GB روم.

Motorola Moto G23

في السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" كل مواصفات الجهاز.

مواصفات Motorola Moto G23

يأتي مع شاشة عرض IPS LCD مقاس 6.5 بوصة، دقة 720x1600 بيكسل، كثافة بيكسلات 270 نقطة لكل بوصة، درجة سطوع قياسية 400 شمعة لكل متر مربع، معدل تحديث شاشة 90 هرتز، طبقة زجاج واقي من Panda glass

يتم تشغيل جوال موتورولا بواسطة معالج ميدياتك مجموعة شرائح MT6769Z Helio G85 بدقة تصنيع 12 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي 2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك Mali-G52 MC2 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 جيجابايت رام وسعة تخزين 64 أو 128 جيجابايت روم يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

يحزم جوال موتورولا بطارية سعة 5000 مللي امبير في الساعة لا يمكن إزالتها من مادة ليثيوم بوليمر، تدعم شحن بقوة 30 وات، يعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 13 مع أبعاد طول 162.7 ملم وعرض 74.7 ملم وسمك 8.2 ملم.

بالنسبة لإمكانيات التصوير، نجد في اللوحة الخلفية إعداد كاميرا ثلاثي، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل مع فلاش ليد وتقنية HDR وتصوير بانورامي، بينما هناك كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل.