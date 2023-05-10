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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الكويت: مهتمون بتعزيز روافد العمل العربي المشترك في ظل الظروف الإقليمية والدولية

صدى البلد

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، اهتمام بلاده بتعزيز روافد العمل العربي المشترك، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية والمتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.

وأشار الشيخ سالم الصباح - خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلي الولايات المتحدة ولقائه مع سفراء الدول العربية المعتمدين في (واشنطن) ووفقا لبيان الخارجية الكويتية اليوم، الأربعاء - إلى أهمية تفعيل دور التعاون المشترك لمواجهة تلك التحديات، والتعامل مع تبعاتها بما يحفظ السلم والأمن ويحقق الاستقرار في المنطقة؛ الأمر الذي يحتم على الجميع التعاون بشكل واضح تجاه تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعاته المستقبلية.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول مجمل القضايا التي تشهدها الساحة العربية، وفي مقدمتها التطورات الأمنية في السودان ومستجدات ملف الأزمة السورية والأحداث الراهنة في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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