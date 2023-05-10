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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة مُعلم و8 طلاب ثانوي في تصادم سيارتين بسوهاج

صدى البلد

أصيب مُعلم ثانوي في نهاية الثلاثينات من العُمر، و8 طلاب بإصابات مختلفة بأماكن متفرقة بالجسم؛ إثر اصطدام سيارتين على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة سوزوكي تمناية قيادة المدعو (زياد ع ح- 19 عامًا- سائق- ويقيم بذات الناحية)، إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة سوزوكي تمناية قيادة المدعو (بسادة م ع غ- 19 عامًا- سائق- ويقيم دائرة المركز)؛ نتج عن الحادث إصابة كل من:" سارة ع ع- 17 عاما- طالبة بالصف الثاني الثانوي الكائنة بناحية دائرة المركز، وعبير ا ح- 18 عاما- طالبة بذات المدرسة، وآية م ح ر- 17 عاما- طالبة بذات المدرسة".

و"أصالة ك ح- 17 عاما- طالبة بذات المدرسة- وتقيم دائرة المركز، وزينب ع ا- 17 عاما- طالبة بذات المدرسة- وتقيم دائرة المركز، نورهان ق ر- 16 عاما- طالبة بذات المدرسة- وتقيم دائرة المركز، وسامح ف ع- 37 عاما- مدرس- ويقيم بندر دار السلام"، من مستقلي السيارة الأولى، و(ماهر ا ل- 17 عاما- طالب بذات المدرسة، ومينا ر ا- 17 عاما- طالب بذات المدرسة- ويقيمان بناحية دائرة المركز)، من مستقلي السيارة الثانية، جميعهم مصابين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفتي سوهاج الجامعي والعام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات

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