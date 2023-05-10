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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفضل نادي عربي.. ولي عهد الإمارات يستقبل ويكرم فريق الفجيرة للفنون القتالية

صدى البلد

أكّد الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور المؤسسات الرياضية في تعزيز مكانة الإمارة على الصعيد الرياضي داخل الدولة وخارجها، وأهميّة تبنّي أفضل الممارسات التي تسهم في تشجيع الشباب والناشئة على المساهمة في تطوير منظومة العمل الرياضي وتحقيق أفضل النتائج.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد، في قصر الرميلة، الفريق الفني والإداري لنادي الفجيرة للفنون القتالية، لحصوله على جائزة أفضل نادٍ عربي من قِبل جوائز "الأفضل"، التي تنظمها "تتويج نيوز" في جمهورية مصر العربية، وذلك عن فئة النادي صاحب الإنجازات المؤثرة محليًا وعربيًا وعالميًا للعام 2022م.

وأشار ولي العهد، إلى دعم الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمسيرة القطاع الرياضي في الإمارة عامة، والألعاب القتالية خاصة، ومتابعته للإنجازات التي يحققها اللاعبون في مشاركاتهم العربية والدولية، وتسخير كافة الموارد والإمكانيات التي تسهم في تحقيق توجّهات الدولة، وترسيخ حضورها، عربيًا ودوليًا.

وهنّأ ولي العهد فريق النادي وإدارته، مشيدًا بمستوى المشاركات المميزة ونتائج المنافسات الرياضية العالمية التي يحرص النادي على تنظيمها وفق أعلى معايير الجودة، واستضافتها بنجاح في مختلف الألعاب، منوّهًا إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة التي تحافظ على مستوى النتائج المشرّفة، وترتقي بسمعة الإمارة، والدولة، في الأوساط الرياضية عالميًا.

وتقدّم فريق النادي، إلى ولي عهد الفجيرة، بالشكر والتقدير لدعم سموه الدائم لرؤية النادي وأنشطته كافة، ما يشكّل حافزًا كبيرًا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والجوائز وحضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو.

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