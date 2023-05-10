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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استغلال الأطفال على السوشيال ميديا.. موضة الآباء للتربح

أطفال السوشيال ميديا
أطفال السوشيال ميديا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا ، سعى العديد من الآباء للتجرد من مشاعر الأبوة واستغلال أطفالهم والتشهير بهم من خلال نشر مقاطع فيديو، لمواقف في حياتهم اليومية تخترق خصوصية الأطفال في مواضع مثيرة للضحك ، وأخرى استغلال الطفل وتعرضه لمخاطر نفسيه وجسديه وانتهاك خصوصيته .

حيث تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو يظهر فيه بلوجر يوثق فيديوهات لابنه الطفل على قناته وموقع انستجرام، ويقوم بوضع صبغة شعر ومادة الأكسجين مباشرة على فروة رأسه، حتى يحصل على المزيد من المشاهدات والإعجابات .. الامر الذي أثار موجة غضب واسعة مع هجوم شديد  على الأب.

وخلال الفترة الأخيرة أصبحت موضة بين الآباء حيث يسعى هواة الشهرة إلى تحويل طفلة لسلعة تدر عليهم  أموال ولزيادة أعداد المتابعين لهم والتكسب المادي جراء ذلك ننشر الآثار النفسية علي الأطفال من جراء  استغلال الاباء لاطفالهم بحسب موقع "social blade".

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ما الأثر النفسي على الطفل

 

⁃ مواقع التواصل الاجتماعي تزيد خطر إيذاء الأطفال لأنفسهم.

⁃ قله التركيذ يتسبب في الكثير من الأضرار ومنها الإجهاد وقله النوم، وهذا بدوره يؤثر على القدرة على التركيز والإصابة بالضعف في الانتباه، وعدم القدرة على التحصيل العلمي الجيد للطلاب

⁃ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب عن غيرهم

⁃ الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مضر بالأطفال وشخصيتهم البريئة فهم يعانون اليوم على كافة الأصعدة، اجتماعياً وعقلياً وجسدياً وعاطفياً، بحيث يتحكم مشاهير

⁃ استخدام المراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي يقلل نسبة الرضا عن حياتهم

⁃ الإغراق ﻓﻲ التسلية وإضعاف الإبداع.
⁃ تشتيت الانتباه وتعطيل النوم.
⁃ نشر الشائعات ووجهات النظر غير الواقعية عن حياة الآخرين.
⁃ التحريض ﻋﻠﻰ الكراهية والعنف.
⁃ تشجيع  الجريمة والأفعال ﻏﯿﺮ القانونية.

⁃ قد يصاب الطفل أيضا بحالة من عدم الرضا والحزن والاكتئاب خاصة مستخدمى الفيسبوك والانستجرام، لأنهم يقارنون لحظات السعادة التى يعيشونها بأصدقائهم على تلك التطبيقات.

⁃ قله التفاعل ﻣﻊ الأسرة وانعزالهم عن المجتمع وانغماسهم في عالمهم الافتراضي.
وبالتالي يؤدي إلى أمراض نفسية كثيرة .

⁃ الانطواء الاجتماعي وعقدة الاختلاط بالآخرين.
عدم الثقة بالنفس وسهولة الانخداع بالمظاهر.
الخجل من التعبير عن الذات.

-أصبح الأطفال معها كسولين غير قابلين للحركة مما أثر على صحتهم ولياقتهم، فنجد نسبة زيادة الوزن والبدانة في ازدياد ملحوظ بين الأطفال المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي بصورة زائدة كل يوم.

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