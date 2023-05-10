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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير البرازق بمذاق لا يقاوم

طريقة تحضير البرازق
طريقة تحضير البرازق

تقدم الشيف نيلي أحمد طريقة تحضير البرازق بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاقه وبأسهل الخطوات .

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المكونات البرازق

١ كوب وثلاث أرباع كوب طحين

٢/١ كوب سمنه

٤/١ كوب سكر

٤/١ كوب ماء

١ ملعقه صغيره فانيليا

١ كوب سمسم غير محمص

فستق حلبي لتزيين

بياض بيض

طريقة تحضير البرازق

عجن الطحين السمنه والسكر الفانيليا والماء مع بعض حتى نحصل على عجينه ناعمه، عمل كرات صغيره من العجينه ثم الضغط عليها براحة اليد حتى تصبح دائرية الشكل فرد الفستق ووضع حبة البرازق عليه مع الضغط براحة اليد حتى تلتصق حبات الفستق من الأسفل دهن الحبات ببياض البيض ورش السمسم على الوجه.

خبزها على درجة حراره ١٨٠ مدة ١٠ دقائق .

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