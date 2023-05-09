بيحبها الأطفال .. طريقة عمل شوربة القرع بالكريمة

تعد شوربة القرع من الأكلات الشهية المفيدة لصحة الأطفال والكبار كما أنها من الوصفات السهلة التى لا تستغرق جهد كبير أو وقت طويل.

نعرض لكم فى الخطوات التالية طريقة عمل شوربة القرع من خلال وصفة الشيف شربينى.

مقادير شوربة القرع:

قرع مقشر ودون بذر

بصل

ثوم

مرقة

ماء

زبدة

دقيق

كريمة لبانى

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل شوربة القرع:

* اخلطى المكونات كلها وضعيها على النار حتى الغليان ثم انزليها واتركيها حتى تبرد.

* اخفقي خليط الخضروات وشوربة القرع فى الخلاط جيدا حت تصبح ناعمة.

* ضعي شوربة القرع مرة اخرى على النار مع ملعقة دقيق والكريمة وزبدة والتوابل حتى تغلى جيدا.

