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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بلون ذهبي ومقرمشة .. طريقة عمل كفتة البطاطس

كفتة البطاطس
كفتة البطاطس

تمتاز كفتة البطاطس بمذاقها الشهي ولونها الجذاب إلى جانب تكلفتها الاقتصادية مقارنة بأنواع الكفتة الأخرى لذا ترغب الكثير من النساء فى معرفة خطوات تحضيرها.

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نعرض لكم فى السطور التالية طريقة عمل كفتة البطاطس من خلال وصفة الشيف شربيني.
مقادير كفتة البطاطس:
بطاطس
جبنة رومي او شيدر
بيض
لبن
دقيق
بقسماط
جوزة الطيب
زيت
ملح 

فلفل أسود

كمون “ حسب الرغبة”

كفتة البطاطس
كفتة البطاطس

طريقة عمل كفتة البطاطس:
* فى البداية اسلقي البطاطس في ماء ساخن ثم صفيها وقشريها و اهرسيها حتى تصبح ناعمة جدا
* اخلطي معها البيض والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب وقليل من الجبنة الموتزريلا ويمكن إضافة الكمون “ حسب الرغبة”
* شكلي البطاطس المهرووسة اصابع ثم ضعيها في صغيرة بها دقيق حتى تغطى بالكامل ثم ضعيها في خليط اللبن والبيض معا ثم في البقسماط واقلي كفتة البطاطس بعد ذلك في زيت غزير ساخن.

كفتة البطاطس طريقة عمل كفتة البطاطس الشيف شربينى طريقة عمل كفتة مقادير كفتة البطاطس

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