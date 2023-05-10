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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مورق وهش.. طريقة تحضير مخمار ملوي المغربية

طريقة تحضير مخمار
طريقة تحضير مخمار ملوي بالصور مورق و هش يذوب في الفم

يقدم الشيف عادل طريقة تحضير مخمار ملوي بالصور مورق و هش يذوب في الفم وفى خطوات بسيطة على الطريقة المغربية .

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مقادير مخمار ملوي

400غ دقيق ابيض
200غ الفينو(دقيق السميد الناعم)
ملعقة كبيرة عسل
ملعقة صغيرة غير مملوءة خميرة الخبز
ملح
ماء دافئ لجمع العجين


طريقة تحضير مخمار ملوي

في وعاء نمزج الدقيق والفينو، العسل، خميرة الخبز و دالملح ثم نجمع العجين بالماء الدافئ.
بعد ذلك نأخذ دقيق الفينو نضيف له ملعقة صغيرة خميرة الحلويات نمزج الكل و الزبدة لتوريق نتركها جانبا.
ناخذ العجين ونشکلها کویرات ناخذ اول كورة نبسطها دائرة كبيرة وتدهن من فوق بالذبدة ويرش عليها خليط الفينو وخميرة الحلويات ثم نطويها على شكل طولي ونستمر بنفس الطريقة بالنسبة لكل العجين.

بعد ذلك ناخذ اول عجين شكلت نلفها على شكل ملوي أو سيكار كما في الصورة، ونستمر بنفس الطريقة حتى ننتهي من العجين ثم ناخذ مقلاة نضعها على نار متوسطة نرشها بالزيت ثم ناخذ أول حبة ملوي شكلتها نبسطها بعد ذلك نضعها في مقلاة و نرشها بالزيت ثم نتركها حتى تستوي ونقلبها للجهة ثانية حتى تتحمر من الجهتين، ثم يقدم مخمار الملوي.

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