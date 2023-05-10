عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب المونوريل.. قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق في الجيزة

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار قيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال مشروع المونوريل ، ضمن المشروعات القومية وتعارض خط المياه قطره ٤٠٠مم ، المار داخل منطقة الأمن المركزى مع القواعد الإنشائية للمونوريل الأمر الذى يتطلب تغيير مسار الخط.

هذا بالاضافة إلى مد مواسير خط مياه الشرب بقطر ۲۰۰ مم لمباني حكومية بطريق مصر إسكندرية الصحراوى الأمر الذى يتطلب قفل المياه على خط المياه قطر ۸۰۰مم بطريق مصر اسكندرية الصحراوى الكيلو ۱۰.٥ ، لإنهاء اعمال الربط لخط المياه قطر ٢٠٠ مم المشار إليه . 

لذا تنوه محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة ٨ ساعات وذلك من الساعة العاشرة مساءاً يوم الجمعة الموافق ١٢ / ٥ / ٢٠٢٣ الى الساعة السادسة صباحاً يوم السبت الموافق ١٣ / ٥ / ٢٠٢٣  لتنفيذ الأعمال المذكورة أعلاه .

وتشير محافظة الجيزة، بأن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي ابورواش - بنى مجدول - كرداسة - الكيلو ٢٦ طريق مصر اسكندرية الصحراوى حتى الكيلو ۲۸ الكيماويات الوسيطة) - معسكر الامن المركزى بالكامل - مديرية أمن الجيزة - كومبوندات ( إنارج - نيوجيزة - ماونت فيو - جوسيس - ويست هيلز - المستقبل - السولية) .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعه انهاء الأعمال الخاصة بالتحويلات والمد للخطوط وفقا للجدول الزمني المحدد لها  لإعادة ضخ المياه في صورتها الطبيعية الي المناطق المتأثرة . 

وتوضح محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن ۱۲۵ لتلبية إحتياجاتهم فورا .

إسكندرية الصحراوي الهيئة القومية للانفاق الشرب والصرف الصحى المشروعات القومية المياه النقية الصالحة للشرب تنفيذ مشروع توفير سيارات خط مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف طريق مصر اسكندرية الصحراوي طريق مصر اسكندريه قطاع المياه مشروع المونوريل مصر اسكندريه الصحراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم

بفرمان كولر.. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

مش فني بس.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يعاين تحويلات المرافق ونسب التنفيذ لمشروع تطوير وتغطية ترعه المريوطية

محافظ الجيزة يتفقد أعمال رفع المخلفات وحالة الإنارة والنظافة بالطرق والمحاور بكرداسة

توريد 18 ألف طن قمح إلى الصوامع والشون في الجيزة

طريق 21 بعد تطويره.. بلاعات الصرف بدون غطاء والمواطنون يستغيثون بمحافظ الجيزة

قطار التنمية لا يتوقف..إقامة مجمع سكني حضاري بقرية الديسمي في الجيزة|شاهد

وكيل الشباب والرياضة بالجيزة: قادرون باختلاف كنز مصر الحقيقي.. شاهد

تعليم الجيزة: إعلان نتيجة امتحانات النقل بطريقة موحدة على مستوى المحافظة

الجيزة: إنشاء وحدة لطب الأسرة ومجمع للخدمات الزراعية بقرية الودي

ترشيحاتنا

الدولة تتحمل كل الزيادات| كم تكلفة رغيف العيش في الموازنة الجديدة

النواب يوافق على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية

تقديم الخدمات الطبية لـ 581 قادما من السودان عبر ميناء سفاجا

تحت شعار حان وقت الاغتيالات| شاهد هجوم إسرائيلي جديد على قطاع غزة

شبانة يعلن رحيل زيزو عن الزمالك للدوري القطري |تفاصيل

البابا تواضروس خلال لقائه بابا الڤاتيكان: ننادي في كل العالم بالسلام.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدولة تتحمل كل الزيادات| كم تكلفة رغيف العيش في الموازنة الجديدة

لأصحاب النظر القوي.. هل وجدت الرقم 218 في صورة الوهم المحير

احترس.. تناول البطيخ بكميات كبيرة يصيبك بـ7 مشاكل صحية خطيرة

قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

فيديو

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ