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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 22 حالة تعد بمركز بنى مزار بالمنيا خلال حملات مكبرة

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تواصل مراكز المحافظة، جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية، وتنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

 

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من جانبه ، قال اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف على تنفيذ أعمال الموجة 21، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز بنى مزار، بحضور عماد حسن رئيس المركز وذلك ضمن الموجة الـ 21، بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 22 حالة تعد منها 18 حالة تعد على أرض زراعية بقرية أبوجرج ، و4 حالات تعد على الأراضى الزراعية والبناء المخالف شملت إزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية الحسينية وتم تسليم الأرض خالية من التعدي تماما لمسئول حماية الأراضي وإزالة حالة تعد على ارض زراعية بعزبة الصعايدة التابعة لمجلس قروى صندفا، وكذلك إزالة حالة تعد بالبناء على أرض تعاون زراعى بقرية ام الساس التابعة لمجلس قروى بنى على، إلى جانب إيقاف حالة تشوين مواد بناء لمنزل بدون رخصة بشارع متفرع من شارع الحرية بأرض خليفة بحى شرق مدينة بنى مزار، وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

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