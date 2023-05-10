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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

بناء خريطة تجارية لمصر.. 12 مهمة اقتصادية قومية لمركز معلومات التجارة

الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي

قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن إنشاء مركز معلومات التجارة لأول مرة فى مصر وتبعيته لجهاز تنمية التجارة الداخلية يهدف إلى تلبية الاحتياجات المعلوماتية لقطاع التجارة الداخلية والذى يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري. 



 

وأوضح "عشماوي"، أن مركز معلومات التجارة يستهدف دراسة السوق ومتابعة حركة السلع والاسعار والمخزون السلعي مما يساهم في الحد من احتكار السلع، كذلك توفير المعلومات لمتخذي القرار للاستعداد لمواجهة أي تغير في أسعار واتجاه السوق ووضع الاستراتيجيات طويلة الأجل للاستثمار في مصر أيضا المساعدة في دعم أصحاب المشروعات والتجار والمطورين نحو مجالات التجارة الداخلية الأكثر احتياجا فى تنمية الاقتصاد المصري.

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يستعرض صدى البلد أبرز أهداف ومهام مركز معلومات التجارة:

1- دراسة السوق ومتابعة حركة السلع وأسعار المخزون السلعي مما يساهم في منع إحتكار السلع

2- توفير المعلومات لمتخذي القرار للإستعداد لمواجهة أي تغير في أسعار واتجاه السوق ووضع الإستراتيجيات طويلة الأجل للإستثمار في مصر

3- مساعدة في دعم أصحاب المشروعات والتجار المطورين بمجالات التجارة الداخلية الأكثر إحتياجا في تنمية الإقتصاد المصريينن 

4- بناء نظم دعم متخذ القرار للخروج بمؤشرات وإحصائيات تدل علي حجم نمو الإقتصاد المصري 

5- إعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن الأنشطة وإتجاه السوق في شكل " دراسات / بحوث / نشرات"

6- المساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادا علي البيانات المتوفرة

7- بناء الرقم الموحد للمنشآت التجارية وإصدار البطاقات الذكية للمنشأة

8- إنشاء فروع إلكترونية تقدم خدمات الجهاز بشكل مميكن بالكامل 

9- تحديث ورفع كفاءة البنية التكنولوجية والفنية وتوفير مايلزم من أجهزة ومعدات ونظم وبرمجيات وتطبيقات ورخص التشغيل وخطوط الربط الشبكية اللازمة

10-  توفير منظومة أرشفة إلكترونية بالتوازى مع إستكمال تدقيق وتنقية البيانات 

11- توفير منظومة متكامله لتأمين وتشفير البيانات، وتطوير البوابة الالكترونية للجهاز وتوفير نظام بريد إلكتروني متكامل 

12- إنشاء منصات التواصل عبر الوسائل الحديثة، وتقديم الإستشارات المعلوماتية

وأشار عشماوي إلى أن المركز يقدم خدماته للمستفيدين من خلال الوسائط المختلفة سواء للأفراد أو المؤسسات وعبر المنصات الالكترونية وتحديث البنية التحتية التكنولوجية والارشفة الالكترونية وكل ما يستلزم لاستدامة المنظومة، بهدف إتاحة المعلومات والبيانات المجمعة بالمركز بعد معالجتها وتحويلها لمعلومات معتبرة وقيمة وإتاحتها للمستفيدين سواء من القطاع المصرفي أو الحكومي والقطاع الخاص طبقاً للتشريعات المنظمة وبناء ما يلزم من نظم المعلومات المدققة. 
 

وأوضح عشماوي أن مركز معلومات التجارة يستهدف بناء نظم دعم متخذ القرار للخروج بمؤشرات واحصائيات تدل على حجم نمو الاقتصاد المصري وإعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن الأنشطة واتجاه السوق في شكل "دراسات - بحوث - نشرات " والمساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادا على البيانات المتوفرة أيضا بناء الرقم الموحد للمنشآت التجارية وإصدار البطاقات الذكية للمنشأة.

جهاز تنمية التجارة وزارة التموين والتجارة الداخلية الإقتصاد المصرى قطاع التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم العشماوي مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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