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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد مزارع فلسطيني وإصابة أخر بقصف للاحتلال شرق خان يونس

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد مزارع فلسطيني وإصابة آخر بجروح حرجة، اليوم الأربعاء، في قصف نفذته طائرة إسرائيلية بدون طيار شرق بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن المستشفى الأوروبي، أنه تم استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح حرجة وصلا إلى المستشفى، جراء شظايا صاروخ إسرائيلي استهدفهما شرق خان يونس.

وأكد الوكالة نقلاً عن شهود، بأن صاروخاً من طائرة بدون طيار استهدف المزارعين شرق خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف موقعين شرق خان يونس.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه نفذ هجوما عسكريا في قطاع غزة ضد وحدة كانت تهدف إلى إطلاق صواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وزعم المتحدث، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم عناصر حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الذين كانوا في مواقع إطلاق باتجاه المستوطنات" .

وكانت جماهير غزة قد شيعت جثامين 15 شهيداً بينهم 4 أطفال و4 سيدات ارتقوا في عدوان إسرائيلي غادر على القطاع.

وبارتقاء المزارع ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري إلى 128 شهيدا، بينهم 24 طفلا، و6 سيدات.

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