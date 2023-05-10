عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

توماس ليبتون.. من بقال صغير إلى صاحب إمبراطورية الشاي

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى ميلاد السير توماس ليبتون رجل الأعمال وصانع شاي ليبتون، وصاحب العلامة التجارية المعروفة للشاي، ولد في مايو 1848م، وتوفي في أكتوبر 1931م، وهو أسكتلندي الأصل.

كان توماس يتعلم في مدرسة قريبة من جلاسكو التي كان يعيش بها من 1853م حتى 1863م، وفي الثالثة عشرة من عمره قرر العمل ليساعد والديه كعامل بسيط في مطبعة، وكان يذهب إلى المدرسة مساءً، وفي عام 1847م استقر والدا توماس في جلاسكو بحثًا عن حياة أفضل لهم ولأسرتهم الصغيرة بعد أن كان والده يعمل عاملًا ويتنقل بين العديد من الوظائف منذ عام 1840م، وبعد أن استقروا بفترة فتحوا محلًا لبيع الزبدة والبيض.
 

txt

دار ديوان تصدر طبعة جديدة من "الحب تحت المطر" لـ نجيب محفوظ

txt

فقد سمعه وعلم نفسه.. الأديب مصطفى صادق الرافعي أشهر المدافعين عن إعجاز القرآن

إنشاء العلامة التجارية لشاي ليبتون

في عام 1864م كان ليبتون يعمل على متن سفينة تعمل بين جلاسكو ، وبلفاست (عاصمة أيرلندا الشمالية)، وكان مفتونًا بهذا العمل وبخاصة قصص البحارة الذين كانوا يحكون له عن سفراتهم للولايات المتحدة، وبالفعل سافر بعدها إلى الولايات المتحدة وعاش هناك خمس سنوات تنقل فيهم بين العديد من الأعمال، فعمل كعامل في مزرعة في ولاية فرجينيا ومحاسب في مزرعة أرز في ولاية كارولينا الجنوبية وكبائع من الباب إلى الباب في ولاية نيو أورليانز وكعامل زراعة في نيوجيرسي وكمساعد بقال في نيويورك، ثم عاد إلى بريطانيا عام 1870م بعد خمس سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية ليساعد والديه.

وفي العام التالي فتح أول متجر له للبقالة وسرعان ما أنشأ عددًا كبيرًا من المحلات تحت اسم ليبتون وصل عددهم آنذاك إلى 300 محل، ثم دخل ليبتون عالم صناعة الشاي عام 1888م في ظل فترة كان يتزايد عليها الطلب وتنخفض الأسعار وهنا أسس العلامة التجارية ليبتون والموجودة حتى الآن وبدأ في البيع بأسعار زهيدة.

وزار ليبتون سيرلانكا وأبرم عددًا من العقود التجارية مع جيمس تايلور الذي قدم حدائق الشاي إلى سيرلانكا مع العمال الهنود، وباعت شركة ليبتون شاي سيلان وتم توزيعه في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية 1890م. 

وفاز سير جيمس ليبتون بكأس أمريكا لليخوت خمس مرات بين عامي 1899م و1930م، وقد زاد ذلك من شهرة منتجه من الشاي، وقبل إقامة كأس العالم تم إقامة بطولتين تحت اسم كأس السير توماس ليبتون في عامي 1908م و1911م، وتبرع في عام 1905م لإقامة مسابقة الكأس الذي كانت تتنافس عليها الأرجنتين وأوروجواي. 

من أعماله الخيرة ، أنه كان خلال الحرب العالمية الأولى يساعد المتطوعين من المنظمات الطبية، وقد وُضِعَت له صوره على غلاف مجلة تايم في 3 نوفمبر 1924م، وكان توماس ليبتون دائمًا فخورًا بحياته وبنجاحاته ولكنه كان متواضعًا مما جعل له شعبية كبيرة بين الناس.

ليبتون اسكتلندي شاي ليبتون كارولينا الجنوبية ولاية فرجينيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الموالح

الأكبر منذ سنوات.. أحمد حسن يعلن رحيل نجوم الزمالك عن الفريق

شبانة يعلن رحيل زيزو عن الزمالك للدوري القطري |تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير المالية يكشف المستور: هذا وراء انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.. و34 مليارا زيادة في فوائد الدين

هالاند يتوعد ريال مدريد في مباراة الإياب بدوري أبطال أوروبا

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

مراسلة القاهرة الإخبارية: زوارق الاحتلال تطلق نيرانها على شاطئ بحر السودانية بغزة

إسرائيل تعلن استهداف البنية التحتية لإطلاق الصواريخ في غزة

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 4.5 ألف مريض بأنيميا البحر المتوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولادة أول طفل من 3 أشخاص في بريطانيا..كيف حدثت التجربة المثيرة للجدل؟

بتصميم محتشم.. سعر صادم لفستان كيت ميدلتون الأزرق

فنان عالمي شهير ينجب ابنه السابع في عمر الـ 79 عاما..تفاصيل

الدولة تتحمل كل الزيادات| كم تكلفة رغيف العيش في الموازنة الجديدة

فيديو

الزمالك وبروكسي.. ماذا قال الحكم عن عدم احتساب ركلتي جزاء ضد الأبيض؟

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ