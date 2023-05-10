البرلمان العربي يشيد بالمساعدات الكويتية والقطرية للشعب السوداني

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالمساعدات الإغاثية والطبية التي قدمتها دولة الكويت للشعب السوداني عبر رحلات الجسر الجوي الكويتي، والتي جاءت تنفيذًا للتوجيهات السامية للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك في إطار الوقوف مع الشعب السوداني في أزمته الراهنة.

وثمن العسومي - في بيان اليوم /الأربعاء/ - المساعدات الغذائية والطبية التي قدمتها دولة قطر للشعب السوداني، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وتمت بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، وذلك ضمن الجسر الجوي القطري لمساعدة السودان والذي بدأ يوم الجمعة الماضية.

وأعرب عن تقدير البرلمان العربي للمساعدات التي تقدمها الدول العربية للشعب السوداني في إطار التخفيف من الآثار الإنسانية والاقتصادية المترتبة على الاشتباكات العسكرية التي يشهدها السودان.

ودعا مجددًا المجتمع الدولي وكافة الجهات والمؤسسات الدولية المانحة للوقوف مع الشعب السوداني بهذه الأزمة، وسرعة مساعدته بالمواد الإغاثية والمساعدات الطبية العاجلة، للتخفيف من خطورة الوضع الإنساني والصحي القائم في السودان.