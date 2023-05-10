في ذكراها.. زواج وطلاق هالة فؤاد وأحمد زكي وسر رقم 3 بحياتها

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة هالة فؤاد التى تعد إحدى النجمات اللاتى قدمن عدد من الأعمال الفنية المميزة رغم قصر مشوارها الفنى إلا أنها كانت حياتها الشخصية مليئة بالتفاصيل وهو ما نرصده فى التقرير التالى منذ بداية علاقتها بالفنان أحمد زكى ثم طلاقها منه وزواجها ثانية من رجل الأعمال عز الدين بركات.

قصة زواج وطلاق هالة فؤاد وأحمد زكى

كانت الفنانة الراحلة هالة فؤاد تعشق الفن، وبدأت مسيرتها الفنية منذ كانت طالبة جامعية، إلى أن تم ترشيحها للمشاركة في فيلم « عاصفة من دموع»، الفيلم الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وحصلت من خلاله على جائزتين، واشتهرت بسرعة كبيرة، وتم ترشيحها للعمل أمام الامبراطور أحمد زكي في فيلم «الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين»، ومن هنا اشتعلت شرارة الحب داخلهما.

سر انتهاء زواج الجميلة والامبراطور

نشأت قصة حب قوية بين الفنانين الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد، وقررا الزواج، حيث وجد الامبراطور من هالة نموذج هائل لزوجة رائعة، ليؤسسا سويًا أسرة، وفقًا لما قال في أحد اللقاءات الصحفية السابقة، وبالفعل تزوجا وأنجبا أبنهما الوحيد هيثم أحمد زكي.

على مدار عامين استمر زواج أحمد زكي وهالة فؤاد، لكنهما كانا مليئين بالمشاكل الزوجية والخلافات الكثيرة، بسبب حب هالة للفن، ورفض زوجها أحمد زكي عودتها للعمل في التمثيل مرة أخرى، فأصبح يعاملها بقسوة وظلم.

كان الفنان الراحل احمد زكي يعامل زوجته بعصبية شديدة وتملك منه العند، بسبب الخلافات التي نتجت عن رغبتها في العودة للفن ورفضه للأمر، فأصبحت الحياة بينهما صعبة جدًا، فاتفقا على الانفصال بعد مرور عامين فقط من الزواج.

وفي نوفمبر 2019، نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مقطع فيديو نادر للفنان أحمد زكي أثناء لقائه مع الإعلامي مفيد فوزي، وهو يتحدث عن سبب طلاقه من الفنانة هالة فؤاد.

وفي الفيديو، أكد أحمد زكي، أن انفصاله عن هالة فؤاد كان بسبب خلافات صغيرة أحدثت فجوة بينهما فاستحالت معها الحياة، رافضا أن يرمي كل شيء على عاتقه باعتباره الرجل.

وسأله مفيد فوزي، عن إمكانية عودته لطليقته وقتها (هالة فؤاد)، فرد "زكي"، قائلا "دي حاجات بتاعت ربنا، أنا مش سعيد بانفصالي، لكن ما قدرش أرجع وأنا تعبان وهي تعبانة من حياتنا، طبعا تعبان من الوحدة، لكن هتعب أكتر لو عايش مع حد بيني وبينه خلافات في وجهات النظر.

زواج هالة فؤاد الثانى

بعد انفصال هالة فؤاد عن أحمد زكي، تزوجت للمرة الثانية من الخبير السياحي عز الدين بركات، وأنجبت منه ابنها الثاني رامي، إلى أن صدمها خبر إصابتها بمرض سرطان الثدي، فقررت اعتزال الفن، وسافرت إلى فرنسا لتلقي العلاج هناك.

نوادر هالة فؤاد

وفي لقاء نادر مع الإعلامية منى الحسيني، تحدثت هالة فؤاد عن الأرقام في حياتها، معتبرة أن 3 هو رقم حظها ومشتقاته، وهو اليوم الذي ولد فيه ابنها الوحيد هيثم.

وأوضحت هالة فؤاد أن تاريخ ميلادها هو 26 أبريل، ورفضت تحديد العام، كما عبرت عن علاقتها القريبة من والدها المخرج الراحل أحمد فؤاد، ومنحته درجة عالية من دعمه له واستفادتها منه في مشوارها.