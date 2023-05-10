مركز الإعلام الأممي: "منظمة الأمم المتحدة للفنون" لا علاقة لها بالمؤسسة الدولية

أكد مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة أن الجهة التي تطلق على نفسها "منظمة الأمم المتحدة للفنون"، ليست ذات صلة بمنظومة الأمم المتحدة.

وذكر مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، في بيان له اليوم، انه قد نما إلى علمه من خلال تقارير إعلامية، إقامة فعالية يوم الأحد، 7 مايو الجاري، نظمتها جهة تُطلق على نفسها "منظمة الأمم المتحدة للفنون"، وجرى خلال الفعالية، بحسب التقارير، تكريم عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

ودعا مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، وسائل الإعلام الى توخي الحذر من نشر الأخبار الخاصة بأنشطة الأمم المتحدة في مصر، وضرورة استقائها من مصادرها الرسمية، سواء عبر المركز الإعلامي للأمم المتحدة في القاهرة، أو من خلال النشرات الصحفية الصادرة من مكاتب الأمم المتحدة أو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.