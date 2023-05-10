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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تلتقي وفد منظمة التحرير لدعم وتنبي حملة لأجل فلسطين

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

استقبلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة بالدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة ومدراء الإدارات المعنية بالأمانة العامة  (إدارة حقوق الإنسان -إدارة منظمات المجتمع المدني- إدارة الإعلام-  المكتب الصحفي لمكتب الأمين العام)، وفداً كبيراً من منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة "أحمد سعيد التميمي" عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

 

وضم الوفد كل من الدكتور "أحمد أبو هولي" عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، والسيد "فيصل عرنكي" عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة شؤون المغتربين ، وكذلك اللواء "قدري أبو بكر" رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين واللواء "طلال دويكات" المفوض السياسي العام.

 

تناول اللقاء موضوع حملة "لأجل فلسطين"، التي أطلقتها الدائرة لدعم خطاب فلسطين في الدورة القادمة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023، إلى جانب تبني ودعم  الدول العربية الشقيقة لمضمون الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمود عباس في الدورة الــ77 للأمم المتحدة في سبتمبر 2022، والذي طالب فيه الأمم المتحدة بإعداد خطة أممية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء كافة أشكال الاضطهاد والابرتهايد بحق الشعب الفلسطيني وتوفير آليات تضمن تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وعبرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن تقديرها لجهود الحملة وأكدت تبنيها ودعمها وإسنادها لها لتحقيق غياتها، والعمل من أجل توفير آليات الدعم والاسناد القانونية والسياسية والإعلامية، وترجمة الإرادة الدولية بإنفاذ حل الدولتين بتطبيق القانون والقرارات الدولية ذا الصلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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