دوري أبطال أفريقيا.. تضاؤل فرص نجم الأهلي في اللحاق بمباراة الترجي

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استبعاد المدافع محمود متولي من التشكيل الأساسي لمواجهة الترجي في المباراة المقرر إقامتها الجمعة المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تأتي دراسة كولر المدير الفني للأهلي بشأن استبعاد محمود متولي من التشكيل الأساسي لمواجهة الترجي بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها اللاعب بعد نهاية مباراة بيراميدز في نهائي السوبر .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي والترجي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، أمس إلى مطار قرطاج، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف الساعة منذ إقلاع الطائرة من مطار القاهرة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي بمجموع لقائي الذهاب والعودة، حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة، وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.