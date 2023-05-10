تعطل الملاحة الجوية في مطار بن جوريون

أفادت أنباء، بتعطل حركة الملاحة الجوية في مطار بن جوريون في تل أبيب بعد إطلاق صواريخ من غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حركة الملاحة الجوية تعطلت في جميع المطارات الإسرائيلية وفي مقدمتها مطار “بن جوريون” وسط تل أبيب بفعل الضربات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية.



وتنطلق في هذه الاثناء رشقات صاروخية جديدة باتجاه المستوطنات وسط دوي صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

ووسط فشل لوسائط القبة الحديدة الاسرائيلية استهدفت في هذه الاثناء رشقة ثقيلة من الصواريخ المستوطنات في محيط غلاف غزة وعسقلان وتل أبيب.



كما ذكرت وسائل إعلام متفرقة، أن صافرات إنذار بدأت تدوي في ضواحي تل أبيب، مع ارتفاع حالة التوتر مع الجانب الفلسطيني.

وقالت وسائل اعلام إسرائيلية، إن تل أبيب تتعرض لهجمة صاروخية من قطاع غزة.

كما دوت صفارات إنذار في عسقلان وسديروت ومناطق محاذية للقطاع بعد إطلاق وابل جديد من الصواريخ من غزة .

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي بدأ هجوما واسعا على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني، الأربعاء، غداة مقتل 15 فلسطينيا واستهداف حركة الجهاد.

وتعرضت مدن إسرائيلية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​لنيران كثيفة من الصواريخ بعد ظهر الأربعاء بعد أن قصف سلاح الجو الإسرائيلي مواقع في قطاع غزة.

في الساعة 2:25 بعد الظهر ، أوقف مطار بن جوريون الدولي جميع المغادرين والقادمين في المطار في الوقت الحالي.