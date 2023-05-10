جامعة عين شمس تمنح الدكتوراة الفخرية لـ محمود محيي الدين

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الحادي عشر لجامعة عين شمس

شاهد .. عين شمس تمنح الدكتوراة الفخرية لـ محمود محيي الدين على هامش انعقاد فعاليات المؤتمر

بعد حصوله علي الدكتوراة الفخرية بجامعة عين شمس محيى الدين: الاستثمار فى البشر والتكنولوجيا أساس التنمية الحضرية

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر العلمي الحادي عشر لجامعة عين شمس بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و تمنح الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، و بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات، و مجلس الجامعة، و الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون قطاع الصحة،

الدكتوراه الفخرية للدكتور محمود محيي الدين، وذلك على هامش افتتاح المؤتمر العلمي الحادي عشر لجامعة عين شمس.

و تشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يستمر لمدة يومين مراسم منح الدكتوراه الفخرية للدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومدير الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ان الدكتور محمود محيي الدين له العديد من الانجازات حيث ساهم في دفع جهود المؤسسات المالية والدول لتحقيق أهداف التنمية و القضاء على الفقر. بالإضافة لجهوده في تمويل التنمية و التعاون مع المؤسسات و المنظمات الدولية مشيراً إلى مهام متنوعة أنجزها الدكتور محمود محيي الدين خلال مناصبه المختلفة التي تولاها على مدار سنوات عمله.



عبر الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عن سعادته بمنح الجامعة الدكتوراة الفخرية، مضيفا ان جامعة عين شمس، تبني على قواعد اعمدة صروح العلم و المعرفة، موضحا ان جامعة عين شمس تتميز بأساتذتها وأطبائها المتميزين في مختلف المجالات العلمية و البحثية و غيرها من المجالات المجتمعية.

واضاف ،أن نجاح التنمية الحضرية والتحول نحو المدن الذكية الخضراء يتطلب في الأساس الاستثمار في البشر والتكنولوجيا المتطورة، بالإضافة لتوطين التنمية والإدارة الجيدة لثروة البيانات الخاصة.

وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ان الجامعة تفخر بمنح الدكتور محمود محيي الدين الدكتوراة الفخرية بموافقة أعضاء مجلس الجامعة.



اكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ان الدكتور محمود محيي الدين له العديد من الانجازات حيث ساهم في دفع جهود المؤسسات المالية والدول لتحقيق أهداف التنمية و القضاء على الفقر. بالإضافة لجهوده في تمويل التنمية و التعاون مع المؤسسات و المنظمات الدولية مشيراً إلى مهام متنوعة أنجزها الدكتور محمود محيي الدين خلال مناصبه المختلفة التي تولاها على مدار سنوات عمله.

وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، ان المؤتمر يمتد ليومين يناقش كافة الرؤى و الحلول و التحديات الغير مسبوقة، موضحا ان التحديات تشمل التغير المناخي و الاوبئة الي جانب تحدي عدد من الموضوعات مجابهة الفقر، موضحا ان التحديات تستلزم تكاتف الجميع لمواجهتها، موضحا ان رؤية الجامعة نحو المؤتمر هو اقتصاد المعرفة و إيجاد الحلول الممكنة للارتقاء.

وقال الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمي، و الدراسات العليا، ان المؤتمر يناقش عددا من الموضوعات الهامة، أبرزها اقتصاد المعرفة، و هو أن يتم تحويل التعليم و المعرفة الي إنتاج.



يذكر أن الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين، صاحب شهرة دولية واسعة و هو المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي و رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCop-27 .

تقلد أرفع المناصب الدولية والمحلية من بينها دوره كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة .



كما تقلد منصب مدير البنك الدولي كأول مصري وعربي يشغل هذا المنصب الرفيع.

وتولى سيادته مسؤولية وزارة الاستثمار في مصر في الفترة من ٢٠٠٤ وحتى ٢٠١٠.



قدم عشرات من الأوراق البحثية والدراسات بلغ عددها أكثر من 75 ورقة بحثية ودراسة منشورة في مجالات اقتصاديات التمويل والاستثمار، والتمويل العقاري، والإصلاح المالي، وتحليل أداء أسواق المال، والرقابة المصرفية، وغيرها.

جامعة عين شمس

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