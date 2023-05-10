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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي كساب برفقه منة فضالي ومصطفى الأغا في أحدث ظهور.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة مي كساب، صورًا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت مي كساب برفقه الفنانة منة فضالي، والإعلامي مصطفي الأغا، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من المتابعين.

علي جانب أخر، أكدت الفنانة مي كساب أن فريق العمل في مسلسل جعفر العمده بذل مجهودا كبيرا؛ مشيرة الى انه كانوا على يقين بانه عمل مميز لكن نجاح العمل فاق كل التوقعات مثل ماتشات الكورة.

واضافت مي كساب خلال مداخلة هاتفية في برنامج 8 الصبح  المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ انها علمت أثناء كتابة الفنان محمد سامي للمسلسل أنه سيقدمها كإحدى ابطال المسلسل وعند علمها بدور ثريا تناقشت معه ما يزيد عن اربع ساعات واثار الدور فضولها وقرأت المسلسل بالكامل في نفس اليوم.

وتابعت أنها كانت تستمتع بالتمثيل مع   محمد رمضان وهالة صدقي لأنهم ممثلين كبار  ومع  ايمان العاصي وزينه ومنه فضالي و جوري بكر ودعاء حكم وعصام السقا واحمد عبد الله و محمد غنيم وسمر عبد الوهاب واحمد داش.

وأشارت إلى أنها كانت مرعوبة من مشهد شبشب ثريا؛ مضيفة أنها توقعت أن هذا المشهد سيغازل الجمهور لدرجة أنه كان تريند؛ مشيرة إلى أن الجمهور استقبالها مع الفنانة هاله صدقي في الغردقة بشكل مبهر.

وأكملت انها تحب تجسيد شخصيات لم تقم بادائها قبل ذلك؛ متابعة انها كانت ضيف شرف في فيلم هارلي للفنان محمد رمضان؛ منوهة بان اهم رسالة يقدمها الفيلم هي الاقلاع عن المخدرات.

الفنانة مى كساب مي كساب منة فضالي الفنانة منه فضالى مصطفي الاغا

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