سر جلسة الخطيب و كولر قبل سفر الأهلي لمواجهة الترجي

كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل جلسة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ومارسيل كولر المدير الفني للفريق قبل السفر لتونس لخوض مباراة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

وأكد شبانة في تصريحات عبر برنامج “ من الاخر ” عبر أثير شعبي أف أم أن هناك جلسة جمعت الخطيب وكولر قبل السفر للإتفاق بشأن احتياجات الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية .

وأضاف شبانة أن الاهلي عرض علي كولر ٣ لاعبين في كل مركز حتي يكون هناك البديل في حال فشل الاسم الاول يتم التفاوض مع الاسم الثاني دون الرجوع لكولر .

وتابع أن الاهلي عرض علي كولر ١٢ لاعب بواقع ٣ في كل مركز يحتاجه الفريق .

وتابع أن الاهلي يرغب في البدء مبكرا في حسم صفقات الميركاتو الصيفي .