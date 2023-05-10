باكستان.. اعتقال وزير الخارجية السابق شاه قريشي |تفاصيل

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات الباكستانية اعتقلت وزير الخارجية الباكستاني السابق شاه قريشي ضمن حملة لملاحقة قادة حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

ويقف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة بعد اتهامة بتهم فساد غسيل أموال بنحو 190 مليون إسترليني.

وأثار القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق، الذي من المفترض أن يمْثل اليوم أمام محكمة خاصة ستُعقد في مبنى للشرطة، مظاهرات واحتجاجات واسعة لأنصاره في كل أنحاء باكستان، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين مؤيدي خان وقوات الشرطة الباكستانية، اقتحم على أثرها المتظاهرون منزل القائد العسكري للاهور، وتم إغلاق بوابات الدخول إلى مقر قيادة الجيش في روالبندي قرب إسلام آباد.

من جانبها، استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين في كراتشي ولاهور.