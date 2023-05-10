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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على مواعيد عرض مسرحية «ولا في الأحلام» لـ منى هلا

مسرحية ولا في الأحلام
مسرحية "ولا في الأحلام"

يواصل فريق مسرحية “ولا في الأحلام”، بطولة الفنانة منى هلا، عرضها بواقع 4 أيام أسبوعيا على مسرح قصر النيل بمنطقة وسط البلد. 

وتعرض مسرحية “ولا في الأحلام” أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، الساعة 8 مساءً.

وكان آخر أعمال الفنانة منى هلا هو فيلم “ليل خارجي”، والذي حصلت من خلال دورها فيه على جائزة أفضل ممثلة من المهرجان القومي للسينما. 

وتدور أحداثه عن ثلاثة أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى، يجدون أنفسهم مضطرين لقضاء ليلة سويا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها، ”مو“ المخرج الشاب الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد، ”توتو“ بائعة الهوى التي تقابلهم للمرة الأولى، و”مصطفى“ سائق التاكسي الذي تتحول ليلته لصراع بينه وبين ”مو“. 

يحاول كل منهما إثبات القوة والقيادة، بينما تقع ”توتو“ بين رحي هذا الصراع.

في تجربة تستغرق ليلة كاملة يكتشفون فيها القاهرة في أعماقها الشعبية في ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا أنهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم.

ويحاول ”مو“ معرفة كيف يستطيع ثلاثة أفراد من ثلاثة طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات أخلاقية وفكرية متباينة التعايش داخل عربة تاكسي صغيرة في مدينة مزدحمة. 

وبطولة كل من كريم قاسم ومنى هلا وشريف الدسوقي، ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم بترتيب ظهورهم بالعمل علي قاسم وأحمد مجدي وبسمة وأحمد مالك وعمرو عابد، ومن تأليف شريف الألفي وإخراج أحمد عبد الله السيد. 

 

 

منى هلا الفنانة منى هلا المهرجان القومي للسينما المهرجان القومي شريف الدسوقى ليل خارجي

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