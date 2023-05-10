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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل السمك المشوي في الفرن

سمك مشوي فى الفرن
سمك مشوي فى الفرن

يعد السمك المشوى فى الفرن من أشهى الأكلات الصحية حيث أنه لايحتوى على أى نوع من الزيوت المهدرجة والدهون غير الصحية وخفيف على المعدة والقولون وفوائده الصحية عديدة 
 

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نعرض لكم طريقة عمل السمك المشوى فى الفرن بمذاق شهي من خلال خطوات الشيف زينب مصطفى

مقادير السمك المشوى :
3 سمكة قاروص وسط 
ملح 

فلفل أسود حسب الرغبة 
حزمة كزبرة مفرومة 
حزمة بقدونس مفروم 
 ملعقة كبيرة بابريكا 
ملعقة كبيرة كمون ناعم 
ملعقة كبيرة توابل سمك 
ملعقة صغيرة كركم 
8 فص ثوم مفروم 
عصير ليمونة أضاليا 
خليط من زيت الزيتون والزيت النباتي 

مكونات الخضار:
2 ثمرة طماطم حلقات 
2 ثمرة بطاطس حلقات مسلوقة 
2 حبة فلفل رومي حلقات 
2 حبة جزر حلقات مسلوقة

طريقة_عمل_تتبيلة_السمك_المشوي
طريقة_عمل_تتبيلة_السمك_المشوي

طريقة عمل السمك المشوى:
* اخلطى كل المكونات جيدا ماعدا الخضار واجعليها جزئين وتبلي السمك بالكمية الأول من الداخل والخارج 
* ضعي باقي خليط التتبيلة على الخضار بعد تقطيعه وضعيه فى صينية الفرن 
* ضعي السمك على الخضار وادخليه فرن ساخن ويقدم عند النضج

السمك المشوى طريقة عمل السمك المشوى طريقة عمل السمك المشوى فى الفرن طريقة عمل السمك السمك المشوى فى الفرن

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