تناول أقراص أوميجا 3 يوميا يسبب فوائد وأضرارا متنوعة.. لن تتوقعها

تعد أقراص أوميجا 3 من أكثر المكملات الغذائية التى حازت على شهرة واسعة خلال السنوات الماضية حيث يشدد الأطباء على أهمية الحصول عليها ولكن فى نفس الوقت لم يتحدث كثيرون عن أضرارها.

ونعرض لكم فى هذا التقرير أضرار وفوائد أقراص أوميجا 3 عند تناولها يوميا أو بشكل منتظم وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ كليفند كلينك”

فوائد أوميجا 3

حبوب من أحماض أوميجا 3 الدهنية المأخوذة من زيت السمك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض ضغط الدم والكوليسترول وأثبتت فوائدها لصحة القلب.

وإليكم أبرز فوائد أفراص أوميجا 3 عند تناولها بشكل يومي ، وهى:

انخفاض مستويات الدهون الثلاثية .

خفض ضغط الدم .

تقليل من خطر الإصابة بجلطات الدم .

منع تشكل الترسبات في الشرايين والوقاية من انسدادها.

تساعد في تقليل الالتهابات في جسمك.

تحتوي مكملات زيت السمك التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) على جرعة منخفضة (حوالي 1 جرام) من نوعين مختلفين من أحماض أوميجا 3 الدهنية: حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض إيكوسابنتانويك (EPA) و تحتوي حبوب زيت السمك الموصوفة طبيًا على حوالي 4 جرام من مزيج DHA / EPA أو EPA النقي

تنظف الشرايين

أضرار أوميجا 3

دائمًا ما يكون تناول المكملات الغذائية بدون وصفة طبية محفوفًا بالمخاطر ، حيث لا يتم تنظيمها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

تم اختبار بعض مكملات زيت السمك من قبل منظمات المستهلكين ووجدت أنها ملوثة بالزئبق وحتى والأنواع الآمنة ذات الجرعات المنخفضة .

إليكم أربز أضرار أقراص أوميجا 3 التى تحدث للبعض عند تناولها بشكل يومي، وهى:

رائحة الفم الكريهة.

الميل للغثيان.

معده مضطربه.

الرجفان الأذيني وهو اضطراب في ضربات القلب يمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية.

النزيف: يمكن أن يزيد أقراص أوميجا 3 من زيت السمك من خطر النزيف.



إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بأمراض القلب ، فتحدث إلى طبيبك حول أفضل الخيارات لتقليل المخاطر، وإذا كنت ترغب فقط في التأكد من حصولك على جميع فوائد أحماض أوميجا 3 الدهنية ، فمن الأفضل تخطي مكملات زيت السمك وصنع سمك السلمون لتناول العشاء بدلاً من ذلك.