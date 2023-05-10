أسطورة كرة السلة الأمريكية دوين ويد يزور معالم مصر السياحية.. صور

زار الأمريكي دوين ويد أسطورة كرة السلة عددا من معالم مصر السياحية، خلال فترة وجوده على هامش بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة (BAL).

دوين ويد زار مصر خلال الفترة الماضية؛ لمتابعة تصفيات دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة، التي شارك فيها نجله "زائير" ضمن صفوف فريق كيب تاون الجنوب إفريقي.

أسطورة كرة السلة الأمريكية دوين ويد يزور معالم مصر السياحية

ونشر دوين ويد عددا من الصور الخاصة به وبزوجته الممثلة الأمريكية جابرييلي يونيون، التي التقطها في منطقة الأهرامات، وعلى ضفاف نهر النيل، وعدد من الأماكن السياحية في مصر، علي صفحته الخاصة بموقع تويتر.

وكان دوين ويد بدأ مسيرته في دوري المحترفين لكرة السلة الأمريكي (NBA) موسم 2003 مع ميامي هيت، ولعب في صفوفه لمدة 13 موسما، قبل أن ينتقل إلى فريق شيكاغو بولز، ثم انتقل إلى كليفلاند كافالييرز، وعاد أخيرا لختم مسيرته في ميامي هيت موسم 2019.

أسطورة كرة السلة الأمريكية دوين ويد يزور معالم مصر السياحية

ومن أهم إنجازات دوين ويد مع الفرق التي لعب لها ، فاز بلقب الدوري 3 مرات وحصل على جائزة أفضل لاعب في النهائيات موسم 2006 ، وتم اختياره ضمن أفضل تشكيلة للدوري مرتين، وشارك ويد في مباراة كل النجوم 13 مرة وفاز بجائزة هداف الدوري موسم 2009 ، ويعتبر الهداف التاريخي لنادي ميامي هيت، كما فاز بالميدالية الأولمبية الذهبية لكرة السلة مع المنتخب الأميركي مرة واحدة في دورة بكين عام 2008.

أسطورة كرة السلة الأمريكية دوين ويد يزور معالم مصر السياحية



وسجل ويد خلال مسيرته 23.165 آلف نقطة ، واستحوذ على 4.933 آلاف كرة مرتدة، وقدم 5.701 آلاف تمريرة حاسمة.

ودوين وايد ‏لاعب كرة سلة أمريكي ولد في 17 يناير 1982 في شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد اختير في الدرافت المركز الخامس عام 2003 من قبل النادي الذي يلعب فيه ميامي هيت في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين وفاز بلقب الدوري عام 2006 وحصل على لقب أفضل لاعب في النهائيات، وتطور معدل نقاطه في الموسم المنتظم.