ابتلعت قطعة حشيش.. الفصل في طعن متهمين بقتل طفلة بالمحلة 15 يوليو

أصدرت محكمة النقض بالقاهرة اليوم قرارا بالفصل في نظر طعن المتهمين بتعذيب وقتل طفلة بالمحلة عقب الاعتداء عليها لمدة 6 ساعات حتى الموت انتقاماً منها لابتلاعها قطعة حشيش، على حكم سجنهما 7 سنوات لجلسة 15 يوليو لضم المفردات، ونظر الدعوى أمام محكمة النقض كمحكمة موضوع.



كما حرص المستشار أيمن عصام محامي الدفاع عن المتهمين علي تقديم مذكرة طعن تضمنت وجود خطأ في تطبيق القانون كون محكمة الموضوع عدلت قيد ووصف الاتهام من القتل العمد إلى الضرب المفضي إلى موت دون أن تنبه الدفاع بالتعديل وبالتالي كان اتجاه الدفاع امام محكمه الموضوع بشأن القصد الجنائي الخاص بنيه ازهاق الروح في القتل العمد وهو بعيدا كل البعد عن عند الدفاع التي عدلت المحكمة قيده ووصفه.

كما أشار المحامي في مذكرة الدفاع إلى أن محكمة الموضوع ادانت الطاعنة بالتنسيق في القتل ونسبت اليها اعتراف بالواقعة ليس له صله بالأوراق، رغم انتفاء المساهمة الجنائية للمتهمة الثانية.



تعود أحداث الواقعة إلي شهر نوفمبر 2020 م حينما تلقي اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية الأسبق إخطارًا من العميد هشام نوار مأمور قسم ثالث المحلة السابق ومامور مركز زفتي حاليا ، بورود إشارة لشرطة النجدة بوصول طفلة تبلغ من العمر عام ونصف للمستشفى جثة هامدة، وبفحص الجثة تبين وجود آثار تعذيب على جسدها.



وافادت تحريات الأمنية، قيام والدة الطفلة بتركها بمنزل صديقتها وذلك لفطامها، إلا أن الطفلة ظلت تبكى لساعات طويلة فقامت المتهمة وزوجها بضربها وتعذيبها بسبب ابتلاع الطفلة لقطعة حشيش تخص المتهمين، فأصيبت بنزيف بالمخ وتوفيت فى الحال وتم ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة و تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسهما وإحالتهما لمحكمة الجنايات لمعاقبتهما.