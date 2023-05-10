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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إعلان القبض عليه.. حزب عمران خان ينفي اعتقال وزير الخارجية الباكستاني الأسبق

صدى البلد

نفي حزب عمران خان، اليوم، اعتقال وزير الخارجية الباكستاني السابق شاه محمود قريشي.

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات الباكستانية اعتقلت وزير الخارجية الباكستاني السابق شاه قريشي ضمن حملة لملاحقة قادة حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

ويقف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة بعد اتهامه بتهم فساد غسيل أموال بنحو 190 مليون إسترليني.

وأثار القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق، الذي من المفترض أن يمْثل اليوم أمام محكمة خاصة ستُعقد في مبنى للشرطة، مظاهرات واحتجاجات واسعة لأنصاره في كل أنحاء باكستان، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين مؤيدي خان وقوات الشرطة الباكستانية، اقتحم على أثرها المتظاهرون منزل القائد العسكري للاهور، وتم إغلاق بوابات الدخول إلى مقر قيادة الجيش في روالبندي قرب إسلام آباد.

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