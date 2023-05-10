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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم العالمي لغسيل الأيدي.. تركيب وصلات مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بالفيوم

بعض تركيبات جمعية
بعض تركيبات جمعية الاورمان لتوصيلات المياه بقرى الفيوم

 

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، فى تركيب عدد (589) وصلة مياه شرب مجانية بقرى مراكز محافظة الفيوم، وذلك بالتزامن مع الاحتفال اليوم العالمي لغسيل الأيدي الذى يوافق الخامس من شهر مايو من كل عام.


وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة زوارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، على الدور المجتمعي البارز لجمعية الاورمان، والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجا، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.


من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا  تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه  المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.


يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.


وأضاف «شعبان»، أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة الفيوم، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.


وأشار "شعبان" إلى أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تقدم محانًا إلى المستفيدين.


يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28108 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.

 

 

 

جمعية الأورمان: حملات توعية حول أهمية مياه الشرب النقية وتركيب الوصلات بالفيوم

 

 

 

جمعية الأورمان بأسوان تطلق حملات إلكترونية للتوعية بأهمية مياه الشرب النقية النظيفة

 

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