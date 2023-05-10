10.1 مليار جنيه تكلفة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية وتقديم 5.5 مليون خدمة للمنتفعين

يعد التأمين الصحي الشامل، أحد أهم الملفات التي حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية، لما يعكسه هذا الملف المهم من الإيجابيات وتخفيف الأعباء عن المواطن المصري.

منذ أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدعوة لإطلاق الحوار الوطني بين كافة فئات الشعب المصري ، جاء ملف التأمين الصحي كأحد أبرز الملفات المطروحة علي مائدة الحوار، لذا نستعرض في التقرير التالي .. حصاد منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الإسماعيلية حتى الآن.



قال الدكتور أحمد السبكي - رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ،بعد مرور أكثر من عامين على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية

أعلن ...تقديم أكثر من 5,5 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، والتي شملت بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتدخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأشار، إلى أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالإسماعيلية بلغت أكثر من 3 مليون خدمة رعاية صحية أولية، منها 1,4 مليون خدمات الفحص الطبي الشامل وطب الأسرة، و450 ألف خدمات الأسنان، ومليون خدمات الفحص الطبي المعملي والأشعة، و200 ألف خدمة الإسعافات الأولية، كما شملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

وأضاف، أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة بالإسماعيلية بلغت أكثر من 2,5 مليون خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 4 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهم "مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك، الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، فايد التخصصي"، منها 416 ألف خدمة طوارئ، 550 ألف بالعيادات الخارجية، 8 آلاف خدمة بالحضّانات والرعايات المركزة، 440 ألف عمليات وجراحات متنوعة، 137 ألف فحوصات تشخيصية بالأشعة والمعمل، إضافة إلى 120 ألف جلسة للغسيل الكُلوي.

ولفت السبكي ، إلى أنه تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية 1.1 مليون مواطن حتى الآن، كما لفت إلى تخطي نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليهم 91%، ولفت إلى أنه من المقرر أن تبلغ عدد المنشآت الصحية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية 66 منشآة صحية، منها 54 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 12 مستشفى، وذلك لتشمل الخدمات الصحية تغطية كافة أرجاء وضواحي الإسماعيلية.

وتابع السبكي : أنه بلغت عدد المنشآت الصحية التي تم اعتمادها وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية 5 منشآت صحية، وهم "مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، وحدة طب أسرة الشهيد محمد رفعت، وحدة طب أسرة الروضة، مركز طب أسرة الواصفية، مركز طب أسرة المستقبل"، إضافة إلى نجاح تسجيل 20 منشآة صحية أخرى منها مستشفيين "مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك"، و7 مراكز و11 وحدة طب أسرة.

واستكمل رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه منذ بداية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية في 16 فبراير 2021 تم استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية والتي تجرى ولأول مرة داخل نطاق المحافظة، وعددها 15 خدمة طبية مستحدثة، وأهمها عمليات زراعات الكُلى، وعمليات القساطر لعلاج أمراض القلب دون جراحة بتقنيات ال TAVI و CTO، وعمليات علاج أمراض الشريان الأورطي البطني والأوعية الدموية بتقنيات CERAB و EVAR، إضافة إلى جراحات الوجه والفكين، والجراحات الميكروسكوبية، عيادات علاج الألم، الأشعة التداخلية، القسطرة المخية وإذابة الجلطات الطارئة.

وتابع: أن التكلفة الإجمالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، بلغت 10مليارات و 125مليون جنيه، حيث وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات الطبية وغير الطبية 1.9مليارجنيه، فيما بلغت تكلفة البنية التحتية 7.7مليار جنيه مصري، بينما بلغت قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية في مرحلة التشغيل التجريبي 525 مليون جنيه.