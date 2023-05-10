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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاوض مع بوتين.. تحذير عاجل لزيلينسكي من ضياع فرصة حفظ ماء الوجه

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

أفادت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، بأن فرص الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لحفظ ماء الوجه وسط الأحداث الجارية في منطقة الحرب تتضاءل.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن “أحد الخيارات المتاحة لرئيس نظام كييف لا يزال التفاوض مع موسكو . قد يكون أحد أسباب هذا القرار هو وساطة بكين المحتملة”.

وقالت: "من المحتمل تمامًا أن يكون زيلينسكي مستعدًا للتفاوض مع بوتين لحفظ ماء الوجه، مما يعني أن روسيا ستحتفظ بجزء من الإقليم، على الرغم من أن شبه جزيرة القرم تبدو غير قابلة للتفاوض من الجانبين".

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وأضافت: “يتأثر قرار الزعيم الأوكراني أيضًا بعدم استعداد الرئيس الأمريكي، جو بايدن لتزويد كييف بأسلحة هجومية أكثر حداثة”.

وأوضحت: "قد يخشى زيلينسكي فشل الهجوم المضاد بسبب التأخيرات المفرطة في تسليم الدبابات الغربية ورفض الرئيس بايدن توفير مقاتلات وأنظمة أسلحة بعيدة المدى. وقد يرغب زيلينسكي في إبرام أفضل صفقة يمكنه تحملها الآن".

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