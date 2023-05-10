باكستان توجه رسالة إلى السعودية بعد تدخلها لحل أزمة السودان

أعربت باكستان عن ترحيبها بجهود المملكة العربية السعودية في إطار تحقيق السلام في السودان.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم، الأربعاء، أن باكستان ترحب وتدعم جهود المملكة لتسهيل محادثات ما قبل المفاوضات في جدة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

ونوهت بأن كافة الجهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار قصير الأجل، وتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة للمتضررين من الصراع.

وجدد البيان تأكيد باكستان دعمها المبدئي لإيجاد حل سياسي للوضع في السودان من خلال الحوار والتشاور.

