السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس في 8 مناطق بـ المملكة

حذر المركز السعودي للأرصاد، اليوم الأربعاء، من هبوب رياح على 8 مناطق بـ المملكة العربية السعودية من يوم غد الخميس إلى يوم السبت.

وقال المركز السعودي للأرصاد، في تغريدة عبر “تويتر”، إن “الرياح النشطة ستتجاوز سرعتها 45 كيلومترا في الساعة، وستكون مثيرة للأتربة والغبار”.

وأضاف: “تؤثر تلك الرياح على مناطق، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، والأجزاء الشمالية من مناطق المدينة المنورة، حائل، والرياض، القصيم، والشرقية”.

وأمس، حذر المركز السعودي للأرصاد، من هطول أمطار في الرياض وهبوب رياح وأتربة في القصيم والحدود الشمالية خلال الساعات المقبلة.

وقال المركز السعودي للأرصاد، في تغريدة علي “تويتر”، إن “منطقة القصيم تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة التاسعة مساء”.

وأضاف: “يؤثر ذلك على الأسياح، البدائع، البكيرية، الثامرية، الخبراء، الرس، الشماسية، العمار، الفوارة، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء”.